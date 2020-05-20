بالأرقام.. المبالغ التي حصل عليها ضحايا رامز جلال

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رامز جلال مجنون رسمي
رامز جلال مجنون رسمي
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تداول رواد عبر  مواقع التواصل الاجتماعي قائمة بالأجور التي حصل عليها الضيوف المشاركون في برنامج رامز جلال، فيما شكك البعض في مصداقية القائمة.

وأظهرت القائمة حصول لاعب نادي الزمالك طارق حامد على مبلغ 50 ألف دولار، و(25 ألف دولار) للفنانة أمينة خليل، وحارس نادي الأهلي محمد الشناوي (45 ألف دولار)، والفنانة غادة عادل (30 ألف دولار)، واللاعب التونسي علي معلول (45 ألف دولار).

وبينت القائمة أيضا أن الراقصة فيفي عبده نالت (22 ألف دولار)، اللاعب محمود كهربا (46 ألف دولار)، والفنانة ياسمين صبري (35 ألف دولار)، الفنانة حمدي المرغني (26 ألف دولار)، والفنانة هنا الزاهد (25 ألف دولار)، الفنان باسم ياخور (28 ألف دولار)، والفنانة بدرية طلبة (22 ألف دولار)، والفنان عبدالله بالخير (30 ألف دولار)، الفنانة ياسمين رئيس (27 ألف دولار)، المطرب الشعبي حسن شاكوش (15 ألف دولار)، والفنانة بوسي (18 ألف دولار)، والمغني الشعبي حمو بيكا (15 ألف دولار)، والفنانة ريهام عبد الغفور (22 ألف دولار)، والمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة (18 ألف دولار)، والفنانة نبيلة عبيد (20 ألف دولار)، والفنانة بسمة (23 ألف دولار)، والفنانة أروى جودة (20 ألف دولار)، والفنان محيي إسماعيل (18 ألف دولار).

وكانت الفنانة سوزان نجم الدين هي الوحيدة التي كشفت عن أجرها وقالت إنها تقاضت أكثر من 50 ألف دولار، لكن الكثير من المتابعين شكك في هذا الرقم، وقالوا إنه مبالغ فيه بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها القنوات الفضائية بينها MBC التي تنتج البرنامج.


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