أطعمة تضعف الجهاز المناعي ابتعد عنها

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متابعات- أمينة عبد العال

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السكر

الفراولة

الجفاف

الكافيين

يعتبر تناول الحلوى المستمر الأكثر ضررا علي الجهاز المناعي  كما أنه قد يؤدي إلي أمراض مثل السكر وزيادة الكولسترول في الجسم .

وهناك بعض الأطعمة الأخرى الإفراط في تناولها يقلل المناعة ومنها الفراولة وهذا ما لا يعلمه الكثيرون. فعند تناولها تطلق مكون يسمي الهيستامين وتؤدي زيادته إلى الشعور بعدم الراحة في الأنف ويمكن أن تزيد مشاكل الجيوب الأنفية.

كما أن تناول مادة الكافيين بكثرة يسبب عسر الهضم و الانتفاخ واضطراب المعدة والكثير منها يشعر بالجفاف لأن الكافيين مدر للبول ويمكن أن يجعلك تشعر بالغثيان و هي من مسببات ضعف جهاز المناعة.

وهناك أيضا الإفراط في تناول رقائق البطاطس والكثير من الملح يؤدي إلي إضعاف  جهاز المناعة علي المدى الطويل ويسبب اضطرابات مثل ارتفاع ضغط الدم والكولسترول.


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