رئيس دولة أفريقية: ابني تعافي من كورونا بالليمون والزنجبيل

18 مايو 2020 - 10:16 ص

كشف الرئيس التنزاني، جون ماغوفولي، عن أن ابنه أصيب بفيروس كورونا قبل أن يتعافى سريعا بوسيلة بسيطة للغاية، حسب وصفه، معتبرا أيضًا أن الصلوات والدعاء، نجحت في تقليص عدد حالات كورونا في البلاد.





وبحسب وصفه خلال كلمته في القداس، ابنه أصيب بالفيروس، وتم شفاؤه في المنزل بمجرد شرب الزنجبيل والليمون، وهو الآن يؤدي تمرينات اللياقة البدنية.









كان الرئيس التنزاني قد أمر في منتصف مارس الماضي، بالصلاة لثلاثة أيام من أجل الخلاص من وباء كورونا، وكما ذكر في القداس، الذي تم بثه مباشرة من بلدة تشاتو في منطقة جايتا شمال غرب تنزانيا: "لقد استجاب الله لصلواتنا .. ونحمده أن استجاب لنا"، بحسب شبكة سكاي نيوز.







