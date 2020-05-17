ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد

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استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد في السوق المحلية استقرارًا ملحوظًا، حيث سجل عيار 21 الأكثر شيوعًا ومبيعًا نحو 759 جنيها.

وجاءت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 864 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 759 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 652 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 6070 جنيها.


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