الدولار يحقق مفاجأة ويعاود الصعود اليوم الأحد

17 مايو 2020 - 08:19 م

حقق سعر صرف الدولار، مفاجأة اليوم الأحد، وارتفع أمام الجنيه مقارنة بأسعاره يوم الخميس في عدد من البنوك.



وارتفع سعر العملة الأمريكية قرشان في البنك الأهلي المصري مسجلًا 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.



كما ارتفع في البنك العربي الإفريقي بقيمة قرشين أيضًا مسجلا 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.



وصعد سعر الدولار في بنك مصر قرشان حيث بلغ 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.



وارتفع سعر الدولار قرشين في بنك التعمير والإسكان وسجل 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.



واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.



