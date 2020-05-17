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انتحار عاشقين على جذع شجرة والطب الشرعي يفجر مفاجأة عن الفتاة

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انتحار

الطب الشرعي

جذع شجرة

عاشقين

أقدم شاب وفتاة تجمعهما قصة حب، على الانتحار شنقًا على جذع شجرة أمام مجرى مائي، بعد ان رفض والد الفتاة خطوبتها للشاب.

وهزت الحادثة منطقة جبل الحبيب في إقليم تطوان بالمغرب، لبشاعتها بعد العثور على العاشقين مشنوقين.

وتم العثور على جثتي الشاب والفتاة معلقتين في جذع شجرة، واستبعدت نتائج تقرير الطب الشرعي وجود شبهة جنائية وراء مقتلهما، بحسب صحيفة "الصباح" المحلية.

وأثبت التقرير وجود آثار حبل وزرقة حول رقبتهما، ما يؤكد أن وفاتهما كانت نتيجة انتحارهما شنقا، وليس لها علاقة بأي عمل إجرامي محتمل.

كما أكد التقرير أنه لم يظهر على جسدي الضحيتين أي أثر للعنف أو تعذيب محتمل، مشيرا إلى أن الفتاة لم يتم اغتصابها، وكاملة العذرية، عكس ما تم الترويج له بالمنطقة.

وبحسب مصادر محلية، فإن الشاب المنتحر، 18 سنة، كانت تربطه علاقة عاطفية بالفتاة، 14 سنة، وكانا يرغبان في تطويرها إلى زواج، إلا أن والدها وقف في وجه رغبتهما ورفض رفضا قاطعا فكرة الزواج، ما دفعهما إلى الاختلاء وسط غابة محادية، ليضعا حدا لحياتهما شنقا بطريقة درامية خلفت شعورا بالحزن والأسى لدى أسرتيهما وجميع سكان المنطقة.


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