  • الأحد 17 مايو 2020
  • بتوقيت مصر01:34 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
المحامي مختار نوح، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية

نوح: فتوى لابن تيمية تسببت في وفاة 500 شخص

زوجة بشار تعلق على تصريحات "رامي مخلوف"

زوجة بشار تعلق على تصريحات "رامي مخلوف"

لميس الحديدي

الحديدي: عايزين نفرح وننبسط

أسامة الشيخ خارج البرلمان

"زيارتي لإسرائيل إنسانية ..والشاطر قالي اشرب"

" زي النهاردة".. رحيل أشهر صائد دبابات في العالم

"زي النهاردة".. رحيل أشهر صائد دبابات في العالم

أديب

أديب: السياحة الداخلية مش هطير يا معالي الوزير

أحمد موسي

أحمد موسى: الصعب قادم

ارشيفية

مأساة.. أسرة تصاب بكورونا .. والأب يرحل دون جنازة

الديهي

الديهي عن إصابة إمام مسجد بكورونا : "يستاهل"

الدكتور محمود سامي الطبيب الذي فقد بصره

الطبيب الذي فقد بصره يستقبل مولوده الأول بعد 11 عام زواج

"مش عايزة ابني يموت زي أخوه".. رسالة مبكية من أم لرئيس الوزراء

آخر الأخبار

مدبولي
مدبولي
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

رسالة موجعة من الكلباني للمتدينين عن "أم هارون"

#

رسالة زوجة رئيس الوزراء الكندي بعد شفائها من كورونا

#

رسالة مبكية من عريس داخل الحجر الصحي للمعازيم

#

"ترامب" يوجه رسالة لرئيس الوزراء العراقي

طفل

وفاه

صدى البلد

حمدي رزق

عرض الإعلامي حمدي رزق، استغاثة لسيدة تستنجد بأصحاب القلوب الرحيمة، من أجل مساعدتها لعلاج ابنها الوحيد الذى رزقها الله به بعد 11 عاما من الزواج.
ووجهت السيدة، نداء إلى أهل الخير من خلال برنامج "نور النبي" على قناة "صدى البلد"، لمساعدتها على إنقاذ رضيعها، قائلة: "ابني عايز يدخل الحضانة، والليلة الواحدة فى الحضانة تقدر بـ800 جنيه".

وتابعت: "ابني فقد توأمه لعدم توافر المال اللازم لعلاجهما عايزة ابني يعيش ميمتش زي أخوه". وتقدم الإعلامي حمدي رزق، بطلب إلى الدكتور طارق الرفاعي رئيس منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء من أجل مساعدة السيدة وابنها الوحيد.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "مش عايزة ابني يموت زي أخوه".. رسالة مبكية من أم لرئيس الوزراء
» بالحجاب.. "مودة الأدهم" تثير مواقع التواصل من داخل الحبس
» محافظ الشرقية: "مش عايز إجراء دمه تقيل"
» هدية مؤثرة من حفيدة عادل إمام في عيد ميلاده
» الوزراء: "لسه مجاش الوقت اللى نرجع فيه لحياتنا الطبيعية"
» وردة.. عبد الحكيم عامر وراء منعها من دخول مصر
» انفجار وحريق وإصابات تهز الولايات المتحدة
» خطا غريب لصفحة عادل إمام الرسمية يضع الزعيم في موقف محرج
» فنانة شهيرة تفسد مقلب رامز جلال بطريقة ذكية
» سر إبعاد المطربة وردة من مصر ومنع دخولها البلاد
» رد مفاجي من نجم الأهلي على تصريحات بن شرقي في حلقة "رامز مجنون رسمي"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية