عالم أوبئة يفجر مفاجأة صادمة عن "كورونا"

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توقع عالم أوبئة روسي، أن يتصرف الفيروس التاجي بطريقتين، أن يصبح متقلبا مثل فيروس الإنفلونزا، أو ألا يتغير مثل فيروس الحصبة، لكنه سيستمر لفترة طويلة جدا وستعاني منه البشرية جديا.

وقال الدكتور، ألكسندر غينتزبرغ، مدير مركز "جاماليا" القومي لأبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة في روسيا، على قناة"روسيا 1" اليوم السبت:"يمكن للفيروس أن يتصرف بطريقتين. يمكن أن يتصرف مثل فيروس الأنفلونزا، نعم، بحيث يكون متغيرا جدا، وفي كل موسم أو كل موسمين أو كل ثلاثة مواسم، لا يهم، يكون علينا إنشاء سلالة لقاح جديدة له، أو يمكن أن يتصرف مثل فيروس الحصبة، الذي لم يتغير على الإطلاق خلال تاريخ البشرية بالكامل".

وأوضح أنه إذا لم يتغير الفيروس، فسيتم إدراج اللقاح ضد COVID-19 في تقويم التطعيم الوطني، مثل كافة اللقاحات التي تعطى إلزاميا لكل المواطنين في أعمار ومواقيت محددة.

في الوقت نفسه، ووفقًا للدكتور غينتزبرغ "ظهر هذا الفيروس وسيبقى معنا لفترة طويلة وستعاني منه البشرية جديا، ومن الممكن حدوث موجة ثانية وثالثة من تفشي المرض الناجم عنه".


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