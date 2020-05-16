أخطر من كورونا.. "بعوضة النمر" تجتاح دولة عربية

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الصحة

الجزائر

الطوارىء

بعوضة النمر

حذّرت السلطات الجزائرية من موجة انتشار كبيرة لـ"بعوضة النمر" الخطيرة من الممكن أن تجتاح العديد من الولايات في البلاد.

وجاء في بيان وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات: "موجة كبيرة لبعوضة النمر الخطيرة من الممكن أن تجتاح عديد الولايات على غرار الطارف، وعنابة، وسكيكدة، وجيجل، وبومرداس، وبجاية، والجزائر العاصمة، والبليدة، وتيزي وزو، وتيبازة، خلال الأيام القادمة".

وفعّلت الوزارة نظام الإنذار والمراقبة في هذه الولايات وفي ولايات أخرى من الممكن أن تجتاحها هذه البعوضة.

من جهته، أكد رئيس مصلحة علم الأوبئة والوقاية بمستشفى بوحجار بولاية الطارف، صبري جرود، لـ"الشروق"، أن وزارة الصحة أرسلت تعليمات للمستشفيات، وألزمتهم بأخذ الاحتياطات اللازمة، باعتبار أن الأمراض التي تنتقل عن طريق بعوضة النمر ليس لها دواء ولا علاج، كما أن وسائل الوقاية منها قليلة، والحماية التي تقدمها نسبية وليست كلية.

وسميت البعوضة (بعوضة النمر) لأنها عبارة عن خطوط بيضاء وسوداء في أطرافها، كما أنها صغيرة جدا مقارنة بالبعوض العادي، وتنتشر في الفترة ما بين مايو ونوفمبر، وتتميز بأنها تنتشر في النهار خاصة بين الفجر والمغرب. وفيما يتعلق بالأمراض التي تسببها بعوضة النمر فإنها تؤدي إلى 3 أنواع من الحمى، وهي حمى الضنك، الزيكا، شيكونغونيا، وهذه الأمراض أعراضها متشابهة، إذ تبدأ بالحمى. وأصل موطن هذه البعوضة هو جنوب شرق المحيط الهندي.



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