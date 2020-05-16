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بعد "كورونا".. ملايين السلاحف تغزو الهند واختفاء المواطنين

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مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو
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متابعات- أمينة عبد العال

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السلاحف

تداولت بعض المواقع الإخبارية مقطع فيديو لانتشار ملايين السلاحف علي شواطئ الهند بكثرة بالتزامن مع اختفاء المواطنين تزامنا مع الحظر العام الذي فرضته الحكومة لمكافحة فيروس "كورونا" .

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشرته "روسيا اليوم" ملايين السلاحف الصغيرة التي تنتشر علي الشاطئ.

وكانت الهند قد سجلت أعداد تجاوزت 85 ألف حالة إصابة فيما تجاوزت الوفيات 2700 حالة .

فيما تجاوزت حالات الإصابة علي مستوي العالم حوالي 4 مليون حالة إصابة وتجاوزت الوفيات 308 ألف حالة وفاة.

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