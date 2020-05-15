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استقبال 300مصريا من العائدين من الرياض بمطار مرسى علم

قبلي وبحري

استقبال 300مصريا من العائدين من الرياض بمطار مرسى علم
استقبال 300مصريا من العائدين من الرياض بمطار مرسى علم
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حسن حمدان

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"مرسى علم" يستقبل رحلتي طيران من إسطنبول

الرياض

مرسي علم

العالقين

الحجر الصحي

استقبل مطار مرسى علم، ظهر اليوم الجمعة رحلة طيران للمصريين العائدين  من الرياض ضمن الرحلات الجوية للمصريين العائدين من الخارج.

وأفادت مصادر أن الرحلة أقلّت 300من المصريين العائدين من الرياض.

يأتي هذا طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارات الخارجية والهجرة والطيران.

وقال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إنه تم إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي بمطار مرسى علم.

وأضاف أنه نقلهم إلى الحجر الصحي المخصص  هناك بأحد الفنادق لعزل المصريين   العائدين لمدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.


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