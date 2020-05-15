» بالأسماء 3 لاعبين جدد على رادار الزمالك

15 مايو 2020 - 12:26 م

تلقى مجلس ادارة نادي الزمالك، بعض الترشيحات للاعبين أجانب يجيدون في الجبهة اليمنى للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وربط مسئولى الزمالك إمكانية إبرام صفقة تعاقد مع لاعب أجنبي لتدعيم الجبهة اليمنى، بقرار اتحاد الكرة الخاص بتقليص عدد اللاعبين الأجانب في قوائم الأندية بداية من الموسم الجديد سواء بتطبيقه من عدمه.

ويتعاقد الزمالك مع ظهير محلي حال تطبيق القرار بشكل رسمي وتقليص قائمة الأجانب إلى 4 بدلًا من 5 لاعبين.

يأتي قرار مجلس ادارة نادي الزمالك نتيجة صعوبة التفريط في خدمات الثلاثي فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم.