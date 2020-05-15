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ربع مليون معرضون للإصابة بكورونا بالقارة السمراء
ربع مليون معرضون للإصابة بكورونا بالقارة السمراء
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عبد القادر وحيد- متابعات

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افريقيا

دراسة

كورونا

القارة السمراء

ربع مليون

كشفت دراسة تم نشرها عن إحصائية صادمة لإصابات كورونا ، قد تضرب القارة السمراء خلال عام.

وذكرت دراسة نشرتها دورية "بي إم جيه غلوبال هيلث" المعنية بالشؤون الصحية، أن ما بين 150 إلى 190 ألف أفريقي قد يموتون من جراء الإصابة بالوباء.

وأضافت أن 5.5 ملايين شخص سيحتاجون إلى علاج في المستشفيات، وهذا يشكل ضغطا كبيرا على الخدمات الصحية التي تكافح بالفعل من أجل علاج وباءات أخرى مثل الملاريا والسل وفيروس نقص المناعة.

بينما أشار علماء في منظمة الصحة العالمية إلى أن نحو ربع مليار شخص في أفريقيا قد يصابون بفيروس كورونا خلال عام.

يذكر أن فيروس كورونا بطيئا نسبيا من حيث الانتشار في أفريقيا، لكن الأعداد كانت في زيادة مطردة.

يأتي هذا في الوقت الذي أظهرت فيه أرقام لعدة منظمات عن وفاة ما يربو على 300 ألف شخص حتى في شتى أرجاء العالم من جراء الإصابة باليروس كورونا، وتسجيل أكثر من ربع حالات الوفاة في الولايات المتحدة.

وذكرت  الأرقام إصابة ما يزيد على 4.4 ملايين شخص بالمرض في شتى أرجاء العالم.

يذكر أنه في دراسة لم تخضع بعد إلى مراجعة من منظمات علمية مختلفة، أنه تم إعطاء ستة قردة لقاح فيروس كورونا الذي ابتكر في جامعة أكسفورد، حيث توصلت الدراسة إلى أن أجسام القردة كونت أجساما مضادة ولم تصب بالتهاب رئوي عندما تعرضت للفيروس.


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