» مساعد وزير الداخلية يحرج "الإبراشي" ويرفض اعتذاره

15 مايو 2020 - 10:00 ص

أحرج اللواء مجدي بسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، الإعلامي وائل الإبراشي، خلال ظهوره ضيفا معه ببرنامج "التاسعة""، المذاع على الفضائية "الأولى".



وقال مساعد وزير الداخلية الأسبق ، مقاطعا سؤال الإبراشي له بشأن فرض الحظر الكلي :" أنا لم أشرب شاي من أول ما جيت، ودماغي خربانة ومش هعرف أجاوبك على أي حاجة خالص، دا أول مرة يجيبوا المياه دلوقتي".



واعتذر الإعلامي وائل الإبراشي لوزير الداخلية على هذا الأمر، فرد قائلا: "خدت إيه من الاعتذار، أنا افتكرت في حظر شامل في الأستوديو".



وتحدث "بسيوني" خلال الحلقة عن مسألة تطبيق الحظر الشامل في البلاد، نهاية شهر رمضان، بسبب فيروس كورونا المستجد، موضحا أنه أمر صعب، ولن يحدث.

