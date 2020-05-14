» "رونالدو" خارجهم.. "إيتو" يكشف أفضل 3 لاعبين في العالم

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اختار النجم الكاميروني ومهاجم  فريق برشلونة السابق صامويل إيتو، أفضل 3 لاعبين في تاريخ كرة القدم.

وفي معرض إجابته عن سؤال حول أفضل هدف سجله في مسيرته وأفضل ثلاثي هجومي، وذلك خلال مشاركته عبر فيديو مباشر في مبادرة "الجيل المبهر" وهي منصة للتضامن من أجل تطوير كرة القدم قبل كأس العالم 2022، قال إن "أفضل هدف سجلته كان في مرمى البرازيل ضمن كأس القارات وكانت المرة الأولى التي تحضر فيها أمي للاستاد وأردت أن أقول لها شكر أمي، وذلك عن طريق رسالة كتبت على القميص، أما بالنسبة لأفضل ثلاثي هذا أمر صعب للغاية لكني سأقول ميسي ورنالدينيو ورونالدو الظاهرة".

بينما رفض الكاميروني إيتو وهو سفير مونديال قطر 2022، اختيار أفضل لاعب في تاريخ الكرة الإفريقية، مشيرا إلى أن هناك العديد من النجوم الذين فازوا بالألقاب الجماعية والفردية الدولية والكرة الذهبية الإفريقية.

وأضاف إيتو: "أنا بالطبع من بين الذين فازوا بالألقاب، لقد فزت بأفضل البطولات مع أفضل الفرق، وهو المثالي هو أن تشكل مزيجا من كل نجم إفريقي سيكون هذا أفضل".

ولم يتردد إيتو حينما سئل إيتو عن أفضل مهاجم في التاريخ، بالقول: "الأفضل من الجميع هو رونالدو الظاهرة، أنا أكن له الاحترام الكبير وأنا معجب بما قدمه، ثم هناك العديد من الآخرين الذين يأتون من الخلف، ومن بينهم أنا أيضا".

وعن أفضل اللاعبين الحالين قال الكاميروني: "أنا سأقول ميسي لأنه أكثر خبرة، مع كيليان مبابي الذي يعد أفضل لاعب شاب قادم على الإطلاق واعتقد أنه سيكون علامة في كرة القدم بالسنوات المقبلة".

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