علي جمعة: عصا سيدنا موسى من شجر الجوافة

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سيدنا موسى



تحدث فضيلة الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن قصة سيدنا موسى ورحلته في أرض سيناء، قائلا: "عصا موسى لاقت كثيرا من دراسات المسلمين عبر القرون، وجمعوا معلومات عنها أنّها كانت من أشجار الآس".

 وأضاف "جمعة"، خلال حواره لبرنامج "مصر أرض الأنبياء"، المذاع عبر فضائية التلفزيون المصري، بأنه بعد البحث كشف العلماء أن أشجار الآس هي أشجار الجوافة، وحتى الآن يصنعون العصا من هذه الشجرة.

وتابع :"عصا شجرة الآس قوية جدا لا تكسر وأقوى من الأبانوس، و هناك أقاويل بأن عصا موسى هي عصا من الجنة ، وهناك أيضا من صنعوا العصا الخاصة بهم من شجرة الآس، أسوة بعصا سيدنا موسى، أثناء أبحاثهم عنها.

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