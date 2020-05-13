بسبب "كورونا".. الزواج الافتراضي يثير ضجة في السعودية

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أثار مقترح للكاتب السعودي فهد بن جليد، بتطبيق الزفاف الافتراضي، احترازًا من تفشي فيروس كورونا، وللتغلب على توقف هذه الشعيرة بسببه ضجة كبيرة.


واقترح الكاتب السعودي هذا النوع من الزواج كحل بديل حول العالم، للحد من التكاليف المالية والتخفيف من الأعباء لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بأن يتم الحفل بوجود العريس والعروس فقط، بينما يتابع المدعوون طقوس الزفاف عبر الإنترنت.

وكتب بن جليد في مقاله: "تطبيق الزفاف الافتراضي": "هل يتغير شكل حفلات الزفاف حول العالم بعد كورونا؟ يبدو ذلك، إما بإقامتها افتراضيا بالكامل، وإما بترك منصة إلكترونية لتسجيل الحضور الافتراضي والمباركة لمن لم يستطع الحضور الفعلي".

وأورد مثالا على ذلك "الزوجان البريطانيان بن وصوفي، أقاما حفل زفافهما في غرفة المعيشة، وحضره عبر الإنترنت حوالي 300 شخص، تركوا علامات الإعجاب والتعليقات على الفيديوهات المباشرة".

وتابع: "الزفاف الافتراضي قد يكون حلا بديلا حول العالم للحد من التكاليف المالية والتخفيف من أعبائه، مع تزايد قبوله عند شريحة أكبر من الناس، كأحد متغيرات كورونا الاجتماعية".

وأضاف أنه "في عالمنا العربي ربما لا تنتشر الظاهرة بشكل واسع وسريع كما هو الحال في مجتمعات أخرى لأسباب اجتماعية، لكن هذا لا يمنع أننا قد نسمع أو نقرأ عن حفل زفاف افتراضي تم عن طريق الإنترنت".

وختم بعبارة: "أتمنى حفظ حقوقي الأدبية في هذا المقترح".

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