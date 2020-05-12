» الكويت.. ارتداء "الكمامة" إجباري وهذه عقوبة المخالفين

12 مايو 2020 - 05:13 م

أصدر وزير الصحة الكويتي، قراراً يلزم بشأنه جميع المواطنين والمقيمين في البلاد بلبس كمام واقي أو تغطية الأنف والفم بأي وسيلة كانت في جميع الأماكن العامه طوال فترة تواجدهم بتلك الأماكن مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين كل شخص وآخر .

وبين القرار في مادته الثانية، أن تتولى كافة الجهات الحكومية والجهات ذات الصلة تنفيذ ما ورد بالمادة الأولى واتخاذ الاجراءات اللازمة في حق المخالفين وفقا لاحكام القانون رقم 8 لسنة 69 المشار إليه وتعديلاته.

وحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، فإن بعض الجهات الحكومية بدأت التجهيزات والاستعدادات للدوام الرسمي من خلال شروط وضعتها الصحة بناء على التوصيات العالمية، مشيرة الى أن في حال الأذن للموظفين للعودة للعمل يكون الجميع من قياديين وموظفين ومراجعين بتلك الشروط والي من أهمها ارتداء الكمام والقفاز أثناء التواجد طوال ساعات العمل الرسمي الحفاظ على التباعد بين الاشخاص وعدم المصافحة.