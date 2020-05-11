المحكمة تحسم أمر صاحب أول "بار حلال" في السعودية

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السعودية

المحكمة

نبيذ

بار حلال

قررت محكمة جدة الجزائية في جلسة "عن بعد"، حبس مواطنا صاحب "بار" ظهر في إعلان مسيء مدفوع القيمة لمدة 140 ثانية عبر حسابات مشاهير التواصل، 3 أشهر وتغريمه 10 آلاف ريال.

ووفقاً لصحيفة عكاظ السعودية، قال صاحب المقهى بالتحقيقات إنه توجه لمشاهير مواقع التواصل لإعلان عن مشروبات متوافرة لديه وخالية من الكحول، مبينا أن موقع "البار" مرخص للمشروبات من موردين في السوق السعودية.

وأدانت المحكمة المتهم، تبعا لعبارات وردت في الإعلان على غرار "موجود الآن ‏بار في جدة"، "كل المشروبات هنا خالية من الكحول"، "راح نغير فكرتكم عن المشروبات"، وغيرها من العبارات، ووصف محتويات المقهى بأنها "نبيذ حلال".

وأمرت المحكمة بحجب المقطع من الموقع لتضمنه عبارات تنتهك الآداب العامة والدين.


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