» السعودية تسجل 1966 إصابة جديدة بكورونا

11 مايو 2020 - 03:31 م

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين ، عن تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا، أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 41014 حالة حتى الآن ، بينها 28022 حالة نشطة، منها 149 حرجة تتلقى الرعاية المناسبة.

كما تم تسجيل 1280 حالة تعافي ، ليصل مجموع المتعافين إلى 12737 حالة.

وأوضح أنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 255 حالة.