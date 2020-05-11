» الكويت ترفع سعر الخام المصدر لآسيا

متابعات- أمينة عبد العال
رفعت دولة الكويت سعر البيع الرسمي لثلاثة أنواع من الخام تبيعها إلي شركة التكرير الآسيوية يبدأ تنفيذها من يونيو.
وحددت الكويت السعر 6 دولارات من دون متوسط عمان / دبي بزيادة 1.80 دولار عن الشهر الماضي حسب الوثيقة التي أطلعت عليها "رويترز" وقامت بنشر ما جاء فيها.
وحددت سعر خام لشهر يونيو عند 6 دولارات من دون متوسط عمان / دبي بزيادة 1.80 دولار عن الشهر السابق.
كما حددت سعر البيع الرسمي للخام الخفيف الممتاز عند 6.50 دولار للبرميل متوسط عمان / دبي بزيادة 1.10 دولار عن الشهر الماضي.
ظهر11:56 ص
فجر
03:32
شروق
05:07
ظهر
11:56
عصر
15:35
مغرب
18:46
عشاء
20:16