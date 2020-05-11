» الكويت ترفع سعر الخام المصدر لآسيا

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متابعات- أمينة عبد العال

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اسيا

الخام

رفعت دولة الكويت سعر البيع الرسمي لثلاثة أنواع من الخام تبيعها إلي شركة التكرير الآسيوية يبدأ تنفيذها من يونيو.

وحددت الكويت السعر 6 دولارات من دون متوسط عمان / دبي بزيادة 1.80 دولار عن الشهر الماضي حسب الوثيقة التي أطلعت عليها "رويترز" وقامت بنشر ما جاء فيها.

وحددت سعر خام لشهر يونيو عند 6 دولارات من دون متوسط عمان / دبي بزيادة 1.80 دولار عن الشهر السابق.

كما حددت سعر البيع الرسمي للخام الخفيف الممتاز عند 6.50 دولار للبرميل متوسط عمان / دبي بزيادة 1.10 دولار عن الشهر الماضي.


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