عامل يصيب 533 شخصا بالعدوى في هذه الدولة الأفريقية

11 مايو 2020 - 09:21 ص

تسبب عامل في مصنع أسماك بمدينة تيما الغانية في إصابة 533 عاملا آخرين في نفس المصنع بفيروس" كورونا" المستجد، حسبما أعلن رئيس غانا، نانا أكوفو أدو.

وأشار الرئيس إلي أن 22 شخصا توفوا نتيجة أسباب لها صلة بـ"كورونا" في حين تعافي 494 شخصا، معلنا تمديد الحظر علي التجمعات العامة حتى نهاية مايو مع استمرار إغلاق المدارس والجامعات، حسبما نشرت "سكاس نيوز".

كانت السلطات الصحية في غانا أعلنت تفشي الفيروس في ساعة متأخرة من يوم الجمعة لترتفع الإصابات بغانا منذ منتصف مارس حتى الآن 4700 حالة وهو ما يعتبر أعلي حالة في غرب أفريقيا .