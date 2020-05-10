  • الأحد 10 مايو 2020
  • بتوقيت مصر01:07 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مستشار الرئيس لصحة

يحدث خلال أيام.. خبر سار من مستشار السيسي عن كورونا

طبيب الغلابة

مرتضى منصور يمنح " طبيب الغلابة" عضوية شرفية بنادي الزمالك

الإبراشي

الإبراشى: يا تلتزم يا تنتحر

الإعلامي عمرو أديب

"المصايب لسه قدام".. رسالة تحذيرية من أديب

طبيب الغلابة

طبيب الغلابة يكشف عن ناديه المفضل وينصح كارتيرون بهذا الشيء

غزوة بدر.. أسوأ نهاية لـ"أبي لهب" مات بالفيروس القاتل

غزوة بدر.. أسوأ نهاية لـ"أبي لهب" مات بالفيروس القاتل

ارشيفية

الأطباء تحذر: الفرصة الأخيرة حظر شامل

كورونا

إصابة 13 من عائلة فنان شهير بـ كورونا

حبس معتز مطر سنة لاتهامه بسب المستشار "محجوب"

كان بيشتم فيهم.. الخرباوي يكشف مفاجأة مدوية عن معتز مطر

سيد قطب

داعية سعودي: "ابن باز" أمر بحرق كتب سيد قطب

عالم فيروسات يكشف مفاجأة عن علاقة كورونا بالشعر

صحة وتغذية

عالم فيروسات يكشف مفاجأة عن علاقة كورونا بالشعر
عالم فيروسات يكشف مفاجأة عن علاقة كورونا بالشعر
Advertisements

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

كان بيشتم فيهم.. الخرباوي يكشف مفاجأة مدوية عن معتز مطر

#

مستشفى فرنسي يكشف مفاجأة عن "الحالة صفر" في أوروبا لكورونا

#

سمير صبري يكشف مفاجأة عن بلاغه ضد رانيا يوسف

#

نقيب المأذونين يكشف مفاجأة عن " الطلاق" بعد كورونا

الشعر

كورونا

روسي.

3 أيام

عالم فيروسات

حذر عالم الفيروسات الروسي أناتولي التشتاين، من أن الناس غالبا ما ينسون أن الشعر يساعد على انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم فإن التشتاين أكد خلال مقابلة تليفزيونية، أن عدوى الفيروس التاجي يمكن أن تنتقل عبر الشعر، لذلك يجب تغطية الرأس بقبعة أو أي شيء آخر.

وأضاف العالم الروسي أن الفيروس التاجي يمكنه البقاء نشطا في الشعر لمدة ثلاثة أيام.

وطالب بضرورة استخدام الكمامات الطبية عند الخروج من البيت وكذلك مراعاة المسافة الفاصلة (لا تقل عن 1.5 متر) بين الناس في الشارع والمتاجر.

وأشار إلى أن خطر فيروس كورونا المستجد يشمل المدن الكبيرة، والمراكز السكنية الصغيرة حيث يتجمع فيها الناس، ما يزيد من احتمال انتشار العدوى بين المواطنين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الوزراء.. بالرغم من زيادة المصابين.. انخفاض الوفيات
» طلب إحاطة وسؤال يحرجان وزير المالية
» نفوق أول قط في إسبانيا بسبب كورونا
» عالم فيروسات يكشف مفاجأة عن علاقة كورونا بالشعر
» تعرف على البطل الحقيقي لمسلسل النهاية.. والمؤلف يعلق
» بسبب زوجته الراحلة.. محاولة انتحار أحمد زكي في مثل هذ اليوم
» بسبب محمد صبحي.. صبري فواز يثير الجدل ويتصدر جوحل
» انتحار عروسين قبل الزفاف.. السبب صادم
» طفل حديث الولادة بمدخل عمارة يثير ضجة في بولاق الدكرور
» أسعار الليمون ستصل إلى 100 جنيه في هذا التوقيت
» لأول مرة .. انتخابات دون تصويت ولا مراكز للانتخاب في هذه الدولة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية