» عالم فيروسات يكشف مفاجأة عن علاقة كورونا بالشعر

10 مايو 2020 - 12:04 م

حذر عالم الفيروسات الروسي أناتولي التشتاين، من أن الناس غالبا ما ينسون أن الشعر يساعد على انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم فإن التشتاين أكد خلال مقابلة تليفزيونية، أن عدوى الفيروس التاجي يمكن أن تنتقل عبر الشعر، لذلك يجب تغطية الرأس بقبعة أو أي شيء آخر.

وأضاف العالم الروسي أن الفيروس التاجي يمكنه البقاء نشطا في الشعر لمدة ثلاثة أيام.

وطالب بضرورة استخدام الكمامات الطبية عند الخروج من البيت وكذلك مراعاة المسافة الفاصلة (لا تقل عن 1.5 متر) بين الناس في الشارع والمتاجر.

وأشار إلى أن خطر فيروس كورونا المستجد يشمل المدن الكبيرة، والمراكز السكنية الصغيرة حيث يتجمع فيها الناس، ما يزيد من احتمال انتشار العدوى بين المواطنين.