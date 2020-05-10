» انتحار عروسين قبل الزفاف.. السبب صادم

10 مايو 2020 - 10:14 ص

في واقعة مؤثرة وبعد طول انتظار أقدم عروسان على الانتحار بسبب تأجيل حفل زفافهما، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكان عروسان في منطقة أديل آباد بولاية تيلانجانا، جنوبي الهند، قد أقدما على الانتحار، نتيجة اكتئاب حاد بعد تأجيل زواجهما، بسبب الإغلاق المستمر ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا .

وقام العروسان بشرب مبيدات حشرية في حقل زراعي في قرية تبعد حوالي 300 كم عن عاصمة الولاية، لإنهاء حياتهما.

وجاءت الواقعة بعد ارتباط بعلاقة حب لمدة عامين، حيث تمت خطوبتهما قبل بضعة أشهر.

وكان من المقرر زواجهما الشهر الماضي، لكن عائلتيهما قررتا تأجيل الزواج بسبب الإغلاق والحظر بسبب الوباء.

وتزايدت حالة الاكتئاب لدى العروسين بسبب عدم اليقين بشأن موعد زواجهما، حيث تم العثور على جثتيهما في أحد الحقول، ونقلهما إلى مستشفى حكومي.