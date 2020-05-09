  • السبت 09 مايو 2020
  • بتوقيت مصر03:30 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد

أمير الكويت يحذر من كارثة تضرب بلاده

مختبر حكومي بالصين مصدر فيروس كورونا

قرية جديدة تحت الحجر بسبب تفشي كورونا

كاتب سعودي يكشف مفاجأة عن محمد بن سلمان

مؤرخ سعودي: الفراعنة وصلوا لتيماء.. وأتمنى من ولي العهد هذا الأمر

كورونا

مصر تصل لذروة الإصابات بـ"كورونا" هذا الأسبوع

ليفربول والريال

ليفربول يوجه ضربة موجعة لريال مدريد

مذيعة بي غن سبورت

مذيعة بي إن سبورت: حرقوا قلبي منهم لربنا

بكري: فيديو المصري المسحول بالسعودية " لعبة إخوانية حقيرة"

بكري: فيديو المصري المسحول بالسعودية " لعبة إخوانية حقيرة"

أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك

كارثة.. 66% من إصابات كورونا في "نيويورك" ملتزمون بالحجر

«أبوهشيمة» عصا الدولة لمعاقبة الإعلاميين

أحد نجوم النادي الأهلي..مفاجأة بعد أول ظهور لنجل"أبوهشيمة"

الشرطة السعودية

فلسطيني وروسية.. مفاجأة صادمة بعد مداهمة شقة في السعودية

5500 غرامة إفطار جماعي في بولاق الدكرور

قضايا وحوادث

ارشيفية
ارشيفية
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

أذان جماعي في إسبانيا تكريما للأطباء

#

فيديو مؤثر.. تحرش جماعي بفتاة سعودية في طريق عام

#

اغتصاب جماعى لفتاة 15 عامًا

#

بعد جدل.. غرامة تاريخية لموظف في الكويت

الحكومة

بولاق الدكرور

كورونا

إفطار جماعي

أخلت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار محمود الأبيض سبيل 11 شخصا، كانوا  محبوسين  بتهمة إقامة حفل إفطار جماعي بالرغم من التحذيرات التي أطلقتها الحكومة من خطورة التجمعات خوفا من تفشي فيروس" كورونا" المستجد، بكفالة 500 جنيه لكل فرد منهم .

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت مقطع فيديو تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" ويظهر فيه عدد من الأهالي يتناولون وجبة إفطار جماعي علي مائدة في أحد الشوارع بدائرة قسم بولاق الدكرور ، حسبما نشرت " مصراوي".

و تمكن الأمن من تحديد هوية الـ 11 شخصا وهم القائمون علي إعداد المائدة وتم تحرير محضر بالواقعة و أخطرت النيابة لإجراء التحقيقات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» آبل تفاجيء الجميع بهذا القرار
» تويتر يطلق ميزة جديدة لمستخدميه .. تعرف عليها
» غادة عبد الرازق تتهم طارق الشناوي بأخذ أموال.. والأخير يرد
» 5500 غرامة إفطار جماعي في بولاق الدكرور
» دولة إسلامية صامت لأول مرة في مثل هذا اليوم
» السبب مجهول.. الأمريكيون الأفارقة الأكثر وفاة وتضررا من فيروس كورونا
» تجديد حبس حنين حسام "طالبة تيك توك"
» الصحة السعودية تزف خبرًا سارا بشأن "كورونا"
» مأساة .. 57 ألف عامل عالقين في عرض البحر بسبب كورونا
» لاعب عربى جديد على رادار ليفربول
» مقتل 3 ممرضات خوفا من عدوي كورونا يثير الذعر في المكسيك

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية