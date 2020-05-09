كارثة.. 66% من إصابات كورونا في "نيويورك" ملتزمون بالحجر

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متابعات- أمينة عبد العال

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نيويورك

كورونا

حجر

 أعلن أندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك أن 66% من المرضي المصابين بفيروس " كورونا" والذين تم إدخالهم إلي المستشفي هم أشخاص اتبعوا احتياطات البقاء في المنزل، وغالبيتهم من المتقاعدين أو العاطلين عن العمل ولا يسافرون إلي العمل بشكل منتظم.

وأشار "كومو" خلال مؤتمره الصحفي الذي نشرته "الشروق" إلي أن هذه المعلومات الجديدة كانت مفاجأة خاصة أنه تم اخذ جميع الاحتياطات اللازمة في وسائل النقل العام إذا لجئوا إليها، لافتا إلي أن 232 حالة وفاة بسبب الفيروس و حوالي 600 مريض مصاب تم إدخالهم أمس ، ومؤكدا أن معدل الإصابة والدخول إلي المستشفي بدء في الانخفاض.

وأفاد الإحصاء الذي تم تنفيذه علي 113 مستشفي وتم إجراؤه علي 3 أيام وتضمنت 1269 ردا من المرضي وما زالت الدولة تسعي للحصول علي المزيد من المعلومات حول كيفية انتشار الفيروس ، فوفقا للبيانات فإن 18% من الحالات الجديدة جاءت من دور رعاية مسنين و 4% من مرافق المعيشة المساعدة و 2% من مرافق الرعاية الجماعية و 2% من المشردين و 1 % من السجون و 8% تم تصنيفها علي أنها حالات أخري.

كما حدد الإحصاء عمر المصابين حيث أن البيانات أظهرت أن 73% من الأشخاص الذين دخلوا المستشفيات كانوا 51 عاما .


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