دعوات خليجية للانسحاب من الفيس بسبب توكل كرمان

09 مايو 2020 - 12:55 م

أثار قرار اختيار توكل كرمان في مجلس الإشراف العالمي لمحتوى فيسبوك وإنستغرام، ردود فعل غاضبة، خاصة في الشارع الخليجي.

الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي قال على حسابه في تويتر :" لا تستحق أن تكون في مجلس عالمي للإشراف على محتوى الفيس بوك فهي وخطاب الكراهية صنوان".

بينما أعرب عن أسفه الكاتب السعودي محمد آل الشيخ قائلا : " يجب أن ينسحب السعوديون والإماراتيون والبحرينيون والمصريون من الفيس بوك بعد أن تولت (توكل كرمان) هذه المرأة المؤدلجة التي تنشر البغضاء والكراهية منصباً في الفيس بوك".

وكانت شركة فيسبوك قد أعلنت أول عشرين عضوا في مجلس الرقابة التابع لها، وهو هيئة مستقلة يمكنها إصدار أحكام على سياسات فيسبوك والمساعدة في الإشراف على المحتوى وسماع الطعون في القرارات الحالية.

وأضفت شركة فيسبوك أن أعضاء مجلس الإدارة عاشوا في 27 دولة ويتحدثون 29 لغة على الأقل، رغم أن ربع المجموعة واثنين من الرؤساء المشاركين الأربعة هم من الولايات المتحدة، حيث يقع المقر الرئيسي للشركة.

وكان من بين المرشحين الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، والتي أعربت عن سعادتها على حسابها في تويتر عن بالانضمام لمجلس الرقابة.