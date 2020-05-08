  • الجمعة 08 مايو 2020
  • بتوقيت مصر05:51 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

دراسة: فيتامين د يخفض وفيات كورونا إلى النصف

حريق بأكتوبر

حريق هائل بمصنعين في أكتوبر

الامارات

كورونا.. أكثر من 70 إصابة بمواقع شركة سامسونج بالإمارات

صورة

بالفيديو.. انطلاق أول دوريات كرة القدم بعد "كورونا"

الجبل

بالصور.. تعرف على مسار الرسول (ص) من منزله لغار حراء

الصين ولقاح كورونا

الصين تستعد لإنتاج أول لقاح لكورونا بعد تجربته على القرود

الكويت

وزير كويتي ينعى مواطنًا مصريًا.. تعرف على السبب

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يفتح النار على الإعلام: ضاع الحياء.. وانتشرت الفواحش والرذائل

السعودية

كورونا.. تسجيل 1701 إصابة جديدة في السعودية

الكويت

عاجل.. فرض حظر شامل في جميع أنحاء الكويت

دراسة: فيتامين د يخفض وفيات كورونا إلى النصف

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

بريطانيا أعلى وفيات كورونا في أوروبا

#

إيطاليا.. 236 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة لهذا الرقم

#

كورونا.. ارتفاع الوفيات إلى 170 في المغرب و93 بالعراق

#

3 وفيات و189 مصابا بـ"كورونا" بين موظفي الأمم المتحدة

حذر خبراء من أن انخفاض فيتامين د في الجسم ترتبط بزيادة خطر الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
.
وأظهرت نتائج دراسة حديثة من أن فيتامين (د) يمكن أن يلعب دورًا حيويًا في وقف انتشار (كوفيد – 19)، ويؤدي إلى "خفض مستويات الوفيات إلى النصف".

وكشف فريق بقيادة جامعة "نورث وسترن" من خلال مراجعة بيانات العيادات والمستشفيات ببريطانيا والولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وسويسرا والصين وفرنسا وألمانيا وإيران وكوريا الجنوبية، أن ارتفاع معدل الوفيات مرتبط بانخفاض مستوى فيتامين د في أجسام الضحايا مقارنة بالمناطق الأخرى التي لم تتأثر بشدة.

قال فادي بادمان قائد فريق البحث، الذي نشر على موقع ""medrxiv: "نقص فيتامين د قد يلعب دورًا في الوفيات" وذلك في أعقاب مراجعة معدلات الوفيات غير المبررة في مختلف البلدان، والتي خلص من خلالها إلى أن عوامل مثل جودة الرعاية الصحية، ومعدلات الاختبار لا يبدو أنها تلعب دورًا كبيرًا في معدلات الوفيات.

وأضاف: "إن نظام الرعاية الصحية في شمال إيطاليا هو أحد أفضل الأنظمة في العالم. هناك اختلافات في معدل الوفيات حتى بين الفئة العمرية الواحدة. وبينما تختلف القيود المفروضة على الاختبار بالفعل، لا تزال الفوارق في معدل الوفيات موجودة حتى عندما نظرت إلى الدول أو السكان التي تنطبق عليها معدلات اختبار مماثلة".

وأوضح أنه بدلاً من ذلك كان هناك ارتباط كبير بنقص فيتامين د. ووجد فريق البحث ارتباطًا قويًا بين مستويات فيتامين د وحالة التهاب مفرط ناتجة عن فرط نشاط جهاز المناعة يسمى عاصفة "السيتوكين"ـ والتي يمكن أن تتلف الرئتين وتؤدي إلى متلازمة الضائقة التنفسية ووفاة بعض المرضى.
وقال الفريق إن "هذا كان في الواقع ما يقتل مرضى الكوفيد، وليس تدمير الرئتين بالفيروس، إذ يحمي فيتامين د أنظمتنا المناعية ويمنعها من أن تصبح مفرطة النشاط". وأضاف: "تحليلنا يظهر أنه كلما يكون مرتفعًا تنخفض معدل الوفيات إلى النصف"، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية. 

غير أنه حذر من أنه لن يحمي الناس من الإصابة بالفيروس ولكنه قد يقلل من المضاعفات ويمنع الموت في المصابين. كما سلط الفريق الضوء على أن هذا قد يكون السبب في أن الأطفال كانوا أقل عرضة للإصابة بالمرض، لأنهم ليس لديهم حتى الآن نظام مناعة مكتسب بالكامل.

وقال "بادمان"، إنه يجب على الناس عدم استخدام فيتامين د بشكل مفرط. وأشار إلى أنه يمكن أن يكون مفتاحًا لحماية المعرضين للخطر وكبار السن.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» رسميًا.. الفيفا يوافق إجراء 5 تبديلات للفريق في المباراة
» يخطف طفلة من سريرها أثناء بحثه عن الحشيش في المنزل
» مستشفى العزل بسموحة تستقبل 10 حالات مصابة بكورونا
» بالصور.. تعرف على مسار الرسول (ص) من منزله لغار حراء
» شيخ الأزهر يفتح النار على الإعلام: ضاع الحياء.. وانتشرت الفواحش والرذائل
» «التعليم».. تكشف حقيقة تأجيل العام الدراسى الجديد
» ابتكار كمامات للصم تظهر حركة الشفاه
» إعلامية شهيرة تبلغ عن صديقتها بسبب كورونا
» شاب يوثق لحظة مقتله في مطاردة شرطية
» إصابة لاعب اتحاد جدة السابق بـ "كورونا"
» بصحبة 3 شباب فتاة تلقي بنفسها من الطابق الرابع

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:44 م

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية