» في هذه الدولة.. تحميل تطبيق "كوفيد 19 " أو الحبس 6 أشهر

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متابعات- أمينة عبد العال

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الهواتف الذكية

كوفيد 19

أعلنت الشرطة في مدينة "نيودا"  الهندية أنه ستعاقب بالسجن 6أشهر أو غرامة تبلغ 13 دولار أمريكي أي ما يعادل 169 روبية هندية، لمن يخالف التعليمات ولا يحمل تطبيق"كوفيد 19" علي هواتفهم الذكية.

وأخبرت الشرطة وسائل الإعلام للتنبيه بهذه التعليمات الجديدة لافتة إلي أنها ستقوم بعمل مسح عشوائي للسكان للتأكد من تحميل التطبيق، وحتى الآن تم تحميل التطبيق لأكثر من 90 مليون شخص في الهند، حسبما نشرت" سبوتنيك عربي".

ولم تذكر الشرطة ما الذي  ستفعله إذا كان الشخص لا يمتلك هاتفا ذكيا، وبالرغم من أن حوالي 400 مليون مواطن هندي يملكون هواتف ذكية إلا أن هذا عددا صغيرا مقارنة بسكان البلاد البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.

 


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