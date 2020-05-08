  • الجمعة 08 مايو 2020
  • بتوقيت مصر03:26 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا في المغرب

"الصحة العالمية": كورونا قد يقتل 190 ألفا في إفريقيا

كورونا في مصر

الحكومة: ارتداء الكمامة سيكون إجباريا الفترة المقبلة

خالد يوسف

فنانة شهيرة تكشف سر علاقتها بـ خالد يوسف

السجائر

المصريون يستهلكون 80 مليار سيجارة سنويا

شاهد.. كريمة : المنتحر ليس كافرا

أحمد كريمة يرد على علي جمعة بشأن "بناة الأهرامات"

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي يطالب بتوجيه تهمة القتل لهؤلاء

كورونا

مفاجأة.. "كورونا" سيكون موسمي وسينشط في بداية الشتاء

علاء مبارك

علاء مبارك: مسلسل "الاختيار" جميل.. لكن "البرنس" نمبر وان

الثقب

أقرب ثقب أسود إلى الأرض.. العلماء يكشفون أسراره

أحد المنتحرين في الكويت

فاجعة في الكويت.. انتحار الحالة 20 في شهر

السماح بالتجول.. أولى خطوات فرنسا لتخفيف قيود كورونا

عرب وعالم

كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

فرنسا.. وفيات كورونا ترتفع إلى 24 ألفا و895

#

كورونا.. فرنسا تسجل أقل معدل وفيات يومي

#

تونس تعلن تخفيف قيود كورونا تدريجيا بدءا من 4 مايو

#

فرنسا.. 367 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 23 ألفا و660

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، الخميس، أن بلاده ستبدأ بتخفيف قيود فيروس كورونا اعتبارا من 11 مايو/ أيّار الحالي، عبر السماح بحرية التجول.
وأوضح فيليب في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة باريس، أن رياض الأطفال والمدارس بالمرحلتين الأولى والإعدادية ستفتح أبوابها بشكل تدريجي واختياري اعتبارا من التاريخ المذكور.
وأضاف أن الحكومة وضعت حدا أقصى لعدد التلاميذ داخل الفصول الدراسية، كشرط لاسئتناف النشاط التعليمي للمدارس، وبما لا يتجاوز 15 تلميذا للفصل الواحد، علاوة عن إلزامية اتباع قواعد النظافة وارتداء الكمامات.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه باستثناء المقاهي والمطاعم، ستفتح المحلات التجارية والمتاحف والمكتبات الصغيرة أبوابها ابتداء من التاريخ نفسه.
وأكد أن ارتداء الكمامة سيكون إلزاميا في وسائل النقل العام وسيارات الأجرة، مع التأكيد على تغريم المخالفين.
وفي الشأن نفسه، أعلنت وزارة الصحة، الخميس، ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 25 ألفا و987، إثر وفاة 178 خلال آخر 24 ساعة.
وأوضح البيان أن الإصابات ارتفعت إلى 209 آلاف و444، بعد تشخيص 746 حالة جديدة.
وأضاف أن ألفين و961 من بين الإصابات يخضعون للرعاية الصحية في أقسام العناية المركزة، فيما بلغ عدد المتعافين 55 ألفا و27، بعد تماثل 1291 حالة للشفاء. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» متحدث الوزراء: أول يونيو سنبدأ التعايش مع كورونا
» الجيش السعودي يشارك في تطبيق حظر التجوال
» السيجارة الإلكترونية.. تصيب بهذا المرض الخطير
» السجائر تساعد فيروس كورونا وتزيد نشاطه
» "الهلالي" يكشف: غسل الميت سنة وأهم شيء الدفن
» هل الغناء حرام شرعًا ؟ .. الشيخ "كريمة" يجيب
» غيوم وبرد واضطراب.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة
» بعد التهديد بالإبلاغ عنهم.. يدهسون الجد وحفيدها (فيديو صادم)
» كورونا يصل البيت الأبيض.. إصابة شخص داخله بالفيروس
» هؤلاء يجوز لهم الفطر في رمضان
» أريد مراجعة زوجتى بعد الطلقة الثالثة؟!!

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:36 ص

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية