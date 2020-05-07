» كورونا يصل البيت الأبيض.. إصابة شخص داخله بالفيروس

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ترامب

البيت الأبيض

كورونا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، إصابة أحد العاملين به بفيروس كورونا المستجد.

وقال البيت، بحسب ما ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن أحد العسكريين التابعين للبحرية الأمريكية والذي يعمل داخل البيت الأبيض أصيب بالفيروس التاجي، دون أن تكشف أي معلومات عنه أو عن حالته الصحية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن العسكري المصاب كان يعمل ضمن فريق النخبة المكلف بحماية الرئيس الأمريكي خلال رحالاته الخارجية.

ولفتت الصحيفة إلى أن بيان البيت الأبيض أكد على سلامة الرئيس ترامب ونائبة مايكس بنس والذان خضعا لأكثر من اختبار للفيروس التاجي أكثر من مرة وجاءت النتائج كلها سلبية.


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