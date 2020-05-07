» مطرب شهير يهاجم الإخوان بـ"رمضان جانا"

طرح الفنان حسن بلبل، أغنية جديدة بعنوان "رمضان جانا" لمواجهة الإخوان، وذلك من خلال القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب".

وكان الفنان حسن بلبل، قد قال إنه ومنذ صغره كان معترضا على الإخوان ولا يميل لهم أبدا، مضيفا أنه أنشأ فرقة "ثلاثي أبعاد المسرح"، وكان أول عمل لها هو أغنية "وسعوا من وش الخرفان".

وأضاف حسن بلبل خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن الفنان هانى رمزى والفنان سمير غانم قاما بتشجيع الفرقة منذ بدايتها.

كما تابع أنه تخرج في الجامعة عام 1996، مشيرا إلى أن الفرقة عملت فى قناة فضائية لمدة زمنية ليست بطويلة وبعدها تفرقت الفرقة وعمل كل شخص بمفرده.

وأشار حسن بلبل، إلى أنه يجب على الفنان أن يكون وطنيا ولديه انتماء صريح إلى بلده ولكن هناك فنانون لا يمتلكون الانتماء لبلدهم وينتظرون أى فرصة لخيانة أوطانهم مقابل الأموال.