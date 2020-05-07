» تهز بلد عربي.. طفلة تشنق نفسها تأثرا بمسلسل تركي

07 مايو 2020 - 11:30 ص

توفيت طفلة لبنانية تبلغ من العمر 8 سنوات بعدما شنقت نفسها في محاولة تقليد مشهد في المسلسل التركي "البحر الأسود" الذي يعرض حاليا على بعض محطات التلفزة اللبنانية.









وأفادت وسائل إعلام لبنانية نقلا عن مصادر أمنية بأن الطفلة ن. عبد الغني من قرية الروضة في منطقة البقاع شرق لبنان استخدمت شريط حذاء علقته بحديد النافذة ووضعت وسادتين تحت قدميها فحصلت عملية الاختناق.









وأشارت إلى أن الطفلة حاولت تقليد مشهد انتحار ممثلة مباشرة بعد مشاهدة المسلسل التركي مع صديقاتها خارج منزلها أمس الأربعاء.







