» تهز بلد عربي.. طفلة تشنق نفسها تأثرا بمسلسل تركي

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وكالات- الدويني فولي

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لبنان

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توفيت طفلة لبنانية تبلغ من العمر 8 سنوات بعدما شنقت نفسها في محاولة تقليد مشهد في المسلسل التركي "البحر الأسود" الذي يعرض حاليا على بعض محطات التلفزة اللبنانية.


وأفادت وسائل إعلام لبنانية نقلا عن مصادر أمنية بأن الطفلة ن. عبد الغني من قرية الروضة في منطقة البقاع شرق لبنان استخدمت شريط حذاء علقته بحديد النافذة ووضعت وسادتين تحت قدميها فحصلت عملية الاختناق.


وأشارت إلى أن الطفلة حاولت تقليد مشهد انتحار ممثلة مباشرة بعد مشاهدة المسلسل التركي مع صديقاتها خارج منزلها أمس الأربعاء.


وقال مصدر أمني "توفيت الطفلة عن طريق الخطأ إثر تقليدها مع مجموعة من الأطفال مشهدا عُرِضَ في أحد المسلسلات التركية الأمر الذي أدى إلى شنقها واختناقها."

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