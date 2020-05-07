تجهيز قبره قبل استشهاده بشهر.. سر خطير في حياة المنسي

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الشهيد أحمد المنسي
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إيمان هاني

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سيناء

أون إي

المنسي

منار سليم



تطرقت منار سليم زوجة الشهيد أحمد المنسي، إلي الجانب الشخصي بأسرار تدلي بها للمرة الأولى، قائلة: "كان يشعر دائما أن حياته قصيرة وأنه سيتوفي صغيرا".

 وأضافت "سليم"، خلال تقرير تليفزيون مصور بكاميرا برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي"، أن الشهيد المنسي كان يرى أن الخدمة في سيناء فرصة كبيرة بالنسبة له من أجل الاستشهاد.

 وتابعت: "أما راح سيناء للمرة الثانية، قالي أنا واثق أني سايبكم لربنا، وأنتي بطلة وهتربي العيال زي مانا عاوز وأحسن، وعرفت أنه كان مجهز القبر بتاعه وحاطط فيه زرع قبل ما يتوفى بشهر، ومجهز الأفرول اللي هيدفن فيه كان سايبه عند صاحبه".

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