بدءا من الكويت.. "مفيد فوزي" يعلن خبرا سارا عن كورونا

07 مايو 2020 - 10:11 ص





تحدث الإعلامي مفيد فوزي، عن جائحة فيروس كورونا المستجد، معلنا خبرا سار عن نهاية الأزمة، قائلا: "إنه سمع عن رأي طبي يقول إن نشاط فيروس كورونا يقل في درجات الحرارة العالية، 38% وفيما فوق".



وأضاف "فوزي"، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار": "الدليل علي أن نهاية كورونا ربما تكون بقدوم فصل الصيف هو أن دولة الكويت بها أقل إصابات وأقل وفيات لارتفاع درجة الحرارة بها".



وعن مشاهد الازدحام، قال فوزي : "هناك قلة وعي واستهتار لدى البعض،مشيرا إلي أن الشوارع الجماعية لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية، معلقًا: "هذا مشهد غير إنساني وغير صحي".

