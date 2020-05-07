  • الخميس 07 مايو 2020
  • بتوقيت مصر11:27 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سد النهضة

"أنا ومن بعدي الطوفان"..تطورات جديدة بملف سد النهضة

تركي ال شيخ

أول قرار لـ "آل الشيخ" بعد انتهاء أزمة كورونا

مفيد فوزي

بدءا من الكويت.. "مفيد فوزي" يعلن خبرا سارا عن كورونا

الشهيد أحمد المنسي

تجهيز قبره قبل استشهاده بشهر.. سر خطير في حياة المنسي

ارشيف

أول حالة كورونا بالدورى الإماراتى

المسجد الحرام

حقيقة الصلاة في المسجد الحرام في العشر الأواخر من رمضان

السعودية

السعودية.. عقوبات تصل للإعدام لمن يتعمد نقل كورونا

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

الحكومة تعلن قرارات جديدة لمجابهة كورونا

كهربا

الزمالك يصدم "كهربا" والأهلى

2020 دولار بقشيش

استقرار الدولار عند هذا الرقم

بدءا من الكويت.. "مفيد فوزي" يعلن خبرا سارا عن كورونا

عرب وعالم

مفيد فوزي
مفيد فوزي
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. هيكل يعلن عن الحالات المسموح لها بالعودة من الكويت

#

"جونسون" يعلن عن الخطط البديلة في حالة وفاته بـ"كورونا"

#

شفاء 5 حالات من كورونا بمستشفى الحجر بالقليوبية

#

سر نجاة "مفيد فوزي" من مصيدة "رامز جلال "

الصحة

النهار

تامر أمين

كورونا

مفيد فوزي



تحدث الإعلامي مفيد فوزي، عن جائحة فيروس كورونا المستجد، معلنا خبرا سار عن نهاية الأزمة، قائلا: "إنه سمع عن رأي طبي يقول إن نشاط فيروس كورونا يقل في درجات الحرارة العالية، 38% وفيما فوق".

وأضاف "فوزي"، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار": "الدليل علي أن نهاية كورونا ربما تكون بقدوم فصل الصيف هو أن دولة الكويت بها أقل إصابات وأقل وفيات لارتفاع درجة الحرارة بها".

وعن مشاهد الازدحام، قال فوزي : "هناك قلة وعي واستهتار لدى البعض،مشيرا إلي أن الشوارع الجماعية لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية، معلقًا: "هذا مشهد غير إنساني وغير صحي".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بالفيديو.. رجاء الجداوي تشعل مواقع التواصل
» صدمة لجماهير الأهلي بشأن الصفقة المدوية
» لاعب الأهلي السابق يرفض الانضمام للزمالك رغم تقديم عرض له
» إيناس الدغيدي تحرج عبير صبري بسؤال صادم عن فيديوهات خالد يوسف
» يدفن والدته المشلولة حية .. و زوجته تسلمه للشرطة
» ضيف رامز جلال: أنا مع الإنجاب بدون زواج
» زوجة أشهر ممثل في انجلترا تنشر آية قرآنية بعد تعافيها من كورونا
» الشرطة البريطانية تعثر على فتاة هربت من الاستعباد الجنسي
» مريضتان بكورونا يعرفان بخبر إصابتهما من رئيس الدولة
» إغلاق كورونا يهدد بإصابة أكثر من 6 ملايين شخص بالسل
» تعيين نقيبًا للقراء خلفًا للشيخ الطبلاوي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية