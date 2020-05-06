» عزومة رمضانية أسفرت عن إصابة 30 شخصًا بكورونا

كشفت الدكتورة آمنة الضحاك المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، إصابة 30 شخص بفيروس كورونا بالإمارات، من عائلتين لم تلتزما بالإجراءات الوقائية.

وقالت الضّحاك، في تصريحات صحفية، إن العائلتين أقامتا تجمعًا عائليًا (دعوة على العشاء) ساهم في نشر الإصابة بين أفرادها، بينهم رضيع لم يتجاوز الشهرين وعدد من كبار السن.

وأضافت أنه تم إجراء 25573 فحص نتج عنها الكشف عن 546 إصابة جديدة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المسجّلة في الإمارات إلى 15738 حالة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 3359 حالة بعد شفاء 206 حالات وبلغ عدد الوفيات 11 وفاة من جنسيات مختلفة.

وأكدت الضحاك، استمرار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة فيروس كورونا، وتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات الاستباقية بهدف الكشف المبكر عن المصابين، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم.

وأشارت، إلى أن أبطال خط الدفاع الأول في مختلف الجهات الصحية يواصلون العمل على مدار الساعة لحماية المجتمع من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.