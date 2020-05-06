  • الأربعاء 06 مايو 2020
  • بتوقيت مصر05:09 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سيد ورامز

ضربه بشدة..لحظة اعتداء سيد عبدالحفيظ على رامز جلال (صور)

أحمد الطيب، شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: «كورونا» آية من آيات الله

رامز جلال مجنون رسمي

القضاء الإداري ينصف برنامج رامز على منتقديه

قطر

تسجيل 830 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطر

الطفل الضحية

مفاجأة صادمة في قضية "شاهين" التي هزت العراق

وزير التعليم

وزير التعليم: الدراسة يومين في الأسبوع في العام الجديد

مصريين في الكويت

تعليق صادم من فنان كويتي على أحداث شغب المصريين

ترامب

شاهد: موقف محرج لـ «ترامب».. تجاهل قواعد كورونا وعانق مسؤولاً

كورونا

إغلاق مستشفى في الإسكندرية بعد إصابة أطباء بـ"كورونا"

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

ممثلون عن شيخ الأزهر للمشاركة في عزاء المعلم «شهيد الشهامة»

تعليق صادم من فنان كويتي على أحداث شغب المصريين

عرب وعالم

مصريين في الكويت
مصريين في الكويت
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

تعليق صادم من حارس الريال على منح برشلونة لقب الدوري

#

تعليق صادم من "ساويرس"على وقف إعلان قطونيل

#

تعليق صادم من بسمة وهبة على قرار منع أغاني المهرجانات

#

تعليق صادم من زوج فنانة شهيرة على مشاهدها الجريئة

الكويت

الشرطة

شغب

تعليق

فنان

تعليقًا على الأحداث الأخيرة التي شهدتها الكويت من إثارة عدد من الوافدين المصريين الشغب، على خليفة مطالبتهم بالعودة لمصر، صدم الفنان الكويتي ?طارق العلي، الجميع بتعليقه على الأزمة.

وكتب "العلي" عبر حسابه على موقع "تويتر" :"صباح الخير يا حكومتنا الغالية تكفون اتركوا عنكم المقولة الدبلوماسية العلاقة بين البلدين أكبر من مثل هاذي الأحداث".

وأضاف:"لأن هالجملة هي من جرعة بعض الدول علينا وتهاونت في تعاطيها مع تصرفات ابنائها فعلموهم ان أمن البلد واحترام قوانينه وهيبته اكبر من اي علاقه بين البلدين وبالدبلوماسية".

وكان الأكاديمي الكويتي عبدالله الشايجي، أثار كذلك بعد حديثه عن المصريين بالكويت.

ونشر "الشايجي" مقطعا فيديو لوزير داخلية الكويت يشيد بقواته بعد اعتدائها على المصريين العالقين بالكويت.

وقال "الشايجي" في تغريدته: وكالة الأنباء الكويتية #كونا بعد أحداث شغب مصريون مخالفون لقانون الإقامة في مركز إيواء كبد الليلة-بانتظار ترحيلهم-وتأخير ترحيلهم من #مصر أصدرت وزارة الداخلية"تعليمات لرجال الأمن بالتعامل بحزم مع مثيري الشغب وعدم السماح بالفوضى أو بتجاوز القانون.

وأضاف: أحذر من سنوات من خلل التركيبة السكانية على #الكويت المواطنون 30% وفي #قطر و #الامارات نسبة المواطنين أقل من 15-20%.. مايشكل تهديدا حقيقيا للأمن الوطني لدولنا فرادى وجماعات!تصوروا عدد الهنود في الخليج 6 ملايين وعدد المصريين ينافسهم مايفوق عدد مواطني دول المجلس باستثناء السعوديين!".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» سلالة شديدة العدوى من كورونا تضرب أوروبا
» وفاة موظف بالقوى العاملة متأثرًا بفيروس كورونا
» استئناف الدراسة في مدينة ووهان الصينية
» نشر أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية
» السعودية تسجل 1687 إصابة جديدة بـ"كورونا"
» "ميسى" يخضع للكشف عن فيروس كورونا
» قبل زواجه أبلغ بإصابته بالإيدز .. ماذا حدث للعروس
» رسيما .. تأجيل الدورى الألمانى لمنتصف مايو
» استاد القاهرة يتصدر استفتاء "ماركا" لأجمل ملعب بالعالم
» صدمة للعلماء.. اكتشاف جديد على سطح القمر يكشف هذه المفاجأة
» ترامب يعتزم حل فريق العمل الخاص بأزمة كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:43 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية