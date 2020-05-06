تعليق صادم من فنان كويتي على أحداث شغب المصريين

06 مايو 2020 - 04:27 م

تعليقًا على الأحداث الأخيرة التي شهدتها الكويت من إثارة عدد من الوافدين المصريين الشغب، على خليفة مطالبتهم بالعودة لمصر، صدم الفنان الكويتي ?طارق العلي، الجميع بتعليقه على الأزمة.

وكتب "العلي" عبر حسابه على موقع "تويتر" :"صباح الخير يا حكومتنا الغالية تكفون اتركوا عنكم المقولة الدبلوماسية العلاقة بين البلدين أكبر من مثل هاذي الأحداث".

وأضاف:"لأن هالجملة هي من جرعة بعض الدول علينا وتهاونت في تعاطيها مع تصرفات ابنائها فعلموهم ان أمن البلد واحترام قوانينه وهيبته اكبر من اي علاقه بين البلدين وبالدبلوماسية".

وكان الأكاديمي الكويتي عبدالله الشايجي، أثار كذلك بعد حديثه عن المصريين بالكويت.

ونشر "الشايجي" مقطعا فيديو لوزير داخلية الكويت يشيد بقواته بعد اعتدائها على المصريين العالقين بالكويت.

وقال "الشايجي" في تغريدته: وكالة الأنباء الكويتية #كونا بعد أحداث شغب مصريون مخالفون لقانون الإقامة في مركز إيواء كبد الليلة-بانتظار ترحيلهم-وتأخير ترحيلهم من #مصر أصدرت وزارة الداخلية"تعليمات لرجال الأمن بالتعامل بحزم مع مثيري الشغب وعدم السماح بالفوضى أو بتجاوز القانون.

وأضاف: أحذر من سنوات من خلل التركيبة السكانية على #الكويت المواطنون 30% وفي #قطر و #الامارات نسبة المواطنين أقل من 15-20%.. مايشكل تهديدا حقيقيا للأمن الوطني لدولنا فرادى وجماعات!تصوروا عدد الهنود في الخليج 6 ملايين وعدد المصريين ينافسهم مايفوق عدد مواطني دول المجلس باستثناء السعوديين!".