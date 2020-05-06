راغب علامة لرجال الدين: ليه بتدافعوا عن الظالمين

06 مايو 2020 - 12:36 م

أعرب الفنان راغب علامة عن أسفه لما يقوم به رجال الدين في دفاعهم عن الظالمين والسارقين، بدلا من المدافعة عن المظلوم.

وتساءل راغب علامة على حسابه في تويتر: "لماذا عند ظهور أي فضيحة فساد وسرقة للمال العام وأموال المساكين من قِبَل أي مسئول في الدولة، يهبّ رجال الدين المؤتمنين على توجيهات ربّ العباد للدفاع عن المظلوم في وجه الظالم والسارق للدفاع عن الظالمين والفاسدين".

كما تساءل أيضا دون أن يشر راغب إلى أشخاص بعينهم: ولماذا يضعون خطوط حمراء في وجه المحاسبة.. سؤالي بسيط.. لماذا؟".

وتفاعل محبوه مع سؤاله، حيث غرد أحدهم قائلا: "لأنهم معتقدون إنهم خلفاء الله على الأرض بس لو يصفوا على جنب ومايتدخلوا أفضل هم سبب البلاء".

وعلق آخر: "لأنهم ليسوا رجال دين فرق كبير بين دين السلطة والدين الحقيقي دين الله عز وجل، لكن دين السلطة مصنوع على مقاسها لخدمة أهدافها حصراً وبعيداً عن أهداف الدين الحقيقية.. وكذلك رجال دين السلطة، فهم ليسوا رجال دين بقدر ما هم رجال السلطة" .

من ناحية اخرى طرح راغب علامة أغنية جديدة بعنوان "انتو أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب.

كما توجه راغب بالشكر للجيش اللبنانى والقوت الأمنية التى سهلت تصوير بعض القطات من أجل الكليب.