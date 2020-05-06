» عدد مصابي كورونا حول العالم يتجاوز 3.7 ملايين

06 مايو 2020 - 12:00 ص

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم 3 ملايين و700 ألف.



وحسب موقع "worldometer" المتخصص برصد آخر الإحصائيات حول الفيروس، فإن عدد المصابين بلغ 3 ملايين و706 آلاف و206.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الإصابات عالميا بمليون و226 ألفا و337، تليها إسبانيا بـ250 ألفا و561، ثم إيطاليا بـ 213 ألفا و13، وفرنسا بـ 204 آلاف و659، وبريطانيا بـ 194 ألفا و990.

وجاءت ألمانيا في المركز السادس بـ166 ألفا و598، تليها روسيا بـ155 ألفا و370، ثم تركيا بـ 129 ألفا و491، والبرازيل بـ 110 آلاف و156، ثم إيران بـ 99 ألفا و970.