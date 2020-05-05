فرنسا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 25 ألفا و531

05 مايو 2020 - 10:30 م

ارتفعت الثلاثاء، حصيلة وفيات فيروس كورونا في فرنسا إلى 25 ألفا و531، إثر تسجيل 330 حالة جديدة.



وأعلنت وزارة الصحة، في بيان، ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 204 آلاف و659، بعد تسجيل 1406 إصابات في غضون 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح البيان، أن عدد المتعافين ارتفع إلى 52 ألفا و736، إثر تسجيل تعافي 1435 حالة.

وأشار إلى تسجيل 330 وفاة جديدة جراء كورونا، في المستشفيات ودور المسنين، ليرتفع الاجمالي إلى 25 ألفا و531.

وكشفت أن عدد المتوفين بسبب الفيروس في المستشفيات بلغ 16 ألفا و60، وفي دور المسنين 9 آلاف و471.