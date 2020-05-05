الوفيات بـ كورونا في أمريكا تتجاوز هذا الرقم الصادم

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تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن عدوى فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) في الولايات المتحدة، مساء الثلاثاء، حاجز الـ71 ألف حالة.
وسجلت في الولايات المتحدة، حتى مساء الثلاثاء، 1225063 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينها 71225 وفاة، ما يمثل 5.8% من حصيلة الحالات، و192177 شفاء، أي 15.7% من العدد الإجمالي للمصابين.
وبلغ معدل ارتفاع الإصابات اليوم، حتى الوقت الحالي، 12228 حالة، فيما ازداد عدد الوفيات بواقع 1304.
في سياق متصل، سجلت ولاية نيويورك الأمريكية، الثلاثاء، زيادة طفيفة في عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد على أساس يومي، حيث بلغ هذا المعدل خلال الساعات الـ24 الماضية 230 حالة مقابل 226 أمس.
وأفاد حاكم نيويورك، أندريو كوومو، في مؤتمر صحفي، بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولاية خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 230 حالة ليصل إلى مستوى 19645.
ويأتي هذا المعدل بعد أن سجلت في نيويورك حسب الإحصائيات المنشورة في يوم 1 مايو 289 وفاة، وفي 2 مايو 299، وفي 3 مايو 280، وفي 4 مايو 226.
وشدد كوومو على استمرار تراجع عدد المرضى الجدد في المستشفيات حيث هبط هذا المعدل إلى 659 حالة مقابل 717 في البيانات السابقة، وكذلك انخفاض الحصيلة العامة للمصابين بالفيروس الذين يرقدون فيها إلى نحو 9600 مقارنة مع 9647 في إحصائية أمس الاثنين، إضافة إلى انخفاض الحالات في غرف العناية المركزة.
وبلغت الحصيلة العامة للإصابات المسجلة حتى اليوم في نيويورك، أكبر بؤرة للجائحة في الولايات المتحدة، 318953 حالة.
وحذر كوومو من جديد من مخاطر الاستعجال في رفع القيود المفروضة في ظل الجائحة بولايته، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيكلف مزيدا من الوفيات، فيما شدد على أن «حياة إنسان لا تقدر بثمن».
كما ذكر أن سلطات ولايته ستعمل مع صندوق بيل ومليندا غيتس لإصلاح نظام المدارس، مضيفا: «يجب علينا إعادة البناء لكي يكون الوضع أفضل مما كان عليه».
وفي تعليقه على الادعاءات أن الولايات التي يتولى فيها السلطة الديمقراطيون شهدت إدارة سيئة، جدد كوومو انتقاداته للسلطات المركزية في واشنطن، مبينا أن الحكومة الفدرالية هي من تتحمل المسؤولية عن أي إدارة سيئة حصلت في هذه الفترة.

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النسخة الورقية لجريدة المصريون

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