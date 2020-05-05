» بريطانيا: مستشار حكومي يكسر حظر كورونا للقاء عشيقته

05 مايو 2020 - 09:02 م

استقال عالم بريطاني دفع رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى اتخاذ قرار بفرض الإغلاق العام في البلاد من منصبه الاستشاري الحكومي، بعد أن خرق قواعد المسافات الاجتماعية لمقابلة عشيقته المتزوجة.







وسمح البروفيسور نيل فيرجسون لعشيقته بزيارته في المنزل أثناء فترة الإغلاق، أثناء إلقاء المحاضرات للمواطنين حول الحاجة إلى ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي بشكل صارم للحد من انتشار فيروس كورونا.





وذكرت صحيفة "ديلي تليجراف" أن المرأة تعيش مع زوجها وأطفالهما في منزل آخر.



