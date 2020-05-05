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بريطانيا: مستشار حكومي يكسر حظر كورونا للقاء عشيقته

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البروفيسور نيل فيرجسون
البروفيسور نيل فيرجسون
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فتحي مجدي

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استقال عالم بريطاني دفع رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى اتخاذ قرار بفرض الإغلاق العام في البلاد من منصبه الاستشاري الحكومي، بعد أن خرق قواعد المسافات الاجتماعية لمقابلة عشيقته المتزوجة.
وسمح البروفيسور نيل فيرجسون لعشيقته بزيارته في المنزل أثناء فترة الإغلاق، أثناء إلقاء المحاضرات للمواطنين حول الحاجة إلى ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي بشكل صارم للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "ديلي تليجراف" أن المرأة تعيش مع زوجها وأطفالهما في منزل آخر.

ويقود البروفيسور فيرجسون فريق باحثين بجامعة "إمبريال كوليدج" في لندن الذي سلم بحثًا إلى الحكومة حذر فيه من أن الفشل في اتخاذ إجراءات صارمة من شأنه أن يتسبب في وفاة 250 ألف شخص.

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