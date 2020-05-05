عاجل.. وفاة الشيخ محمود الطبلاوي

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بالفيديو.. الطبلاوي: رفضت قراءة القرآن في عهد مرسي
بالفيديو.. الطبلاوي: رفضت قراءة القرآن في عهد مرسي
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الطيب حسين

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وافت المنية قبل قليل، الشيخ محمود الطبلاوي نقيب القراء، بعد صراع مع المرض.

وتوفي تقيب القراء بعد مسيرة حالفة مع القرآن امتدت إلى أكثر من 60 عامًا.


وأكد محمد الساعاتي متحدث نقابة القراء، في تصريحات صحفية صحة الوفاة، فيما لم يتم بعد تحديد موعد الجنازة.




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