والدة طفل جواب الشهيد "منسي" تكشف مفاجأة عن نجلها

05 مايو 2020 - 10:29 ص

روت أماني نعمان والدة الطفل "إسلام" المعروف إعلاميا بصاحب "جواب الشهيد"، تفاصيل الخطاب الشهير لنجلها، قائلة: "إسلام تأثر جدا بمسلسل الاختيار، وكان بيتابعه معايا من أول حلقة، وكان بيبكي لما بيشوف مشهد استشهاد أبطالنا".



وأضافت نعمان في تصريحات صحفية قائلة: "إسلام متعود من زمان يعبر عن أحاسيسه بالكتابة، يوميا بيكتبلي، حتى جوابه لمنسي اكتشفته بالصدفة جمبه، وهو نايم".



وتابعت: "إسلام عارف يعني ايه ضابط ويعني إيه عسكري ويعني إيه شهيد، وهفضل وراه لحد ما يحقق حلمه، ويصبح ضابط مصر كلها تفتخر به".



وكشفت والدة الطفل صاحب جواب منسي، عن أن إسلام بطل للجمهورية في لعبة الكونغ فو، وحصل على الكثير من الميداليات والتكريمات، منوهة بأنه يتمنى أن يذهب لسيناء ويصارع الإرهابيين من الآن، ودون تردد.



وجاءت تفاصيل الجواب كالآتي: "ممكن يا رب لما أكبر أكون زي الضابط "منسي" أنا بحبك يا رب وبأكل القطط وبساعد المساكين وأنت بتحبني".

