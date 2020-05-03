» روما.. "كورونا" يجبر النورس على تغيير طعامه

03 مايو 2020 - 10:30 م

أجبرت إجراءات الإغلاق العامة بالعاصمة الإيطالية روما في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا، طيور النورس على تغيير عاداتها الغذائية والعودة إلى صيد الحيوانات الحية.



فمع إغلاق المطاعم وخلو شوارع المدينة والتزام الناس منازلهم بسبب إجراءت الوقاية من تفشي فيروس كورونا والمعمول بها منذ 9 مارس/ آذار الماضي، اضطرت الطيور إلى البحث عن وجبات طعام جديدة عوضا عن التي اعتادت أن تقتات عليها من بقايا الطعام في القمامة.

وبهذا الخصوص، قال عالم الحيوانات برونو سيغيني، الأحد، في حديث لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية: "الطيور بدأت تعود إلى وضعية الحيوانات المفترسة".



وقال سينيني: "النوارس بدأت تهاجم وتصطاد الحمام، إلى جانب الطيور الصغيرة، بالإضافة إلى أكل الفئران".



ولفت أنه "من الواضح أن كورونا أجبر الإنسان والحيوان على تغيير عاداته".



وإيطاليا هي البلد الأكثر تضررا في أوروبا مع وفاة ما لا يقل عن 28 ألفاً و884 بفيروس كورونا.

ومع تباطؤ عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي المبلغ عنها، تبدأ الإثنين في إيطاليا المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات الحجر الصحي، في تجربة حذرة تستمر حتى مساء 17 مايو/ أيار الجاري.

