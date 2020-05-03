باسم ياخور يكشف عن مبلغ ضخم يدفعه "رامز جلال" لضيوفه

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كان الفنان السوري باسم ياخور، ضحية الليلة، من برنامج "المقالب" "باسم مجنون رسمي" الذي يعرض على شاشة "MBC مصر".

وعن المبلغ الذي يتحصل عليه الضيف جراء المشاركة في البرنامج ذكر أنه كبير للغاية حتى يكون تعويضًا عن "المقلب".

ونفى عبر حسابه على "انستجرام" علمه المسبق بالمقلب، موضحًا أن كان يحس في الوقت ذاته، أن هناك شيئًا غير طبيعي.

وذكر: "ما في اتفاق، لكن قلبك بيحسك إن في شي مش طبيعي وهذا النوع من البرامج بيندفع فيه أرقام أكبر بكتير من البرامج العادية كنوع من التعويض عن المقلب اللي بياكله الضيف القصة مش بتكون واضحة، محدش بيعرف إيه اللي بيحصل، يعني مثلا رامز بيستعين بناس كل سنة، والسنة دي استعان بالفنانة أروى وهي اللي كانت بتواصل مع الناس على أساس إنها تستضيفهم في برنامج حواري وبعدين بيطلع رامز يعمل المقلب".

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