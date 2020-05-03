شاهد.. لحظة مقتل إرهابيين بسيناء في مواجهة مع الجيش

03 مايو 2020 - 01:50 م

نشرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة، عبر "يوتيوب"، مقطع فيديو يرصد لحظة قنص أبطال القوات المسلحة، للعناصر التكفيرية، وتصفيتهم.



واستعرض الفيديو المعروض، تفاصيل الاشتباك مع العناصر التكفيرية، ومحاولتهم الهروب، خلال عملية مداهمة القوات المسلحة لعدد من أوكار الإرهابيين بشمال ووسط سيناء.



وأعلنت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أنه استكمالا للأعمال البطولية التى يخوضها أبطال القوات المسلحة والشرطة والنجاحات المتتالية فى ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية بسيناء، والقضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية واستمرارًا لتحقيق النجاحات على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة أسفرت العمليات خلال الفترة الماضية عن النتائج الأتية تنفيذ عدد (22) مداهمة وعدد (16) عملية نوعية أسفرت عن مقتل 126 فردًا تكفيريًا عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.

وأشار البيان إلى استهداف وتدمير (228) مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية بالإضافة إلى تدمير عدد ( 116) عربة دفع رباعى منها(34عربة على الاتجاه الإستراتيجى الشمالى الشرقى – 62 على الاتجاه الإستراتيجى الغربى – 20 على الاتجاه الإستراتيجى الجنوبى ).

وتم اكتشاف وتفجير عدد (630) عبوة ناسفة تما زراعتها لاستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات واكتشاف وتدمير عدد (8) فتحات أنفاق.



شاهد الفيديو..



