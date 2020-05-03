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2طن دواجن فاسدة بمطعم وجبات جاهزة في حلوان

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متابعات- أمينة عبد العال

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حلوان

دواجن

امن القاهرة

ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة صاحب مخزن تابع لمطعم وجبات جاهزة بحوزته 2 طن دواجن فاسدة قبل بيعها للمواطنين في منطقة حلوان.

وتبدأ الواقعة عندما تمكنت مباحث التموين من ضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لمطعم وجبات جاهزة غير مرخص بدائرة قسم شرطة حلوان وحيازته كمية قدرها 2.180 طن سلع غذائية، حسبما نشرت " البوابة نيوز".

والسلع عبارة عن مصنعات دواجن ودهون حيوانية معبأة داخل عبوات لدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق .


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