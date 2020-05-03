أوقية ذكرية وزجاجات خمر.. ماذا حدث مع الفتاة الروسية

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عبد القادر وحيد- متابعات

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الدعارة

النيابة العامة

الرحاب

الفتاة الروسية

أوقية ذكرية

أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بحبس فتاة روسية الجنسية و3 مصريين آخرين، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وجاء قرار النائب العام، بعد دعوة نشرتها الفتاة عبر موقع بالشبكة المعلوماتية تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتيادها ممارستها، ومعاونة الثلاثة الآخرين لها على ممارسة الدعارة.

وبحسب بيان النيابة العامة فإن بلاغا ورد إلى قسم شرطة التجمع الأول من إدارة أمن مدينة الرحاب بتعدي اثنين بالضرب على حارس عقار بالمدينة.

وتعرض حارس العقار للضرب لمحاولته منعهما الدخول إلى العقار ، حيث تقيم فتاة روسية سيئة السمعة، والتي دائما ما يتردد الرجال عليها لممارسة الرذيلة معها.

انتقلت الشرطة للوحدة محل البلاغ ووجدت بها الفتاة وآخر بصحبتها، حيث أقرّ باتفاقه على ممارسة الدعارة معها مقابل مبلغ من المال.

وتم العثور على مبلغ نقدي من فئتي الدولار والروبل الروسي، وزجاجات خمر، وعدد من الأوقية الذكرية.

وعندما وجهت الشرطة سؤالا للذيَن تعديا على حارس العقار أقرا بتوجههما إلى الوحدة محل البلاغ لاتفاق مسبق بينهما والفتاة على ممارسة الدعارة معها مقابل مبلغ مالي.

وأضاف أنهما توصلا إليها،  من خلال موقع إلكتروني بالشبكة المعلوماتية أعلنت فيه ممارستها الدعارة مقابل مبالغ مالية.

وشهد حارس العقار أمام النيابة العامة، بتفاصيل التعدي الواقع عليه، وباستجواب اللذين تعديا عليه أقرا بارتكابهما الواقعة وتوصلهما إلى الفتاة من خلال موقع إلكتروني عرضت فيه ممارستها الدعارة مقابل المال.

كما استجوبت النيابة العامة المضبوط صحبة المتهمة، فأقر باتفاقه على ممارسة الدعارة معها مقابل مبلغ من المال، وتمكنه كذلك من الوصول إليها والاتفاق معها على ذلك عن طريق الموقع الإلكتروني المذكور.

من جانبها انتدبت النيابة العامة أحد الخبراء بقسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لفحص الموقع الإلكتروني الذي أدلى بعنوانه المتهمون، وبيان نشاطه وبيانات المتهمة عليه.

وأكدت تحريات الشرطة صحة حدوث الواقعة على نحو ما أسفرت عنه التحقيقات.


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