  • الأحد 03 مايو 2020
  • بتوقيت مصر09:07 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

مرتضى منصور

نجم الزمالك: رحيل مرتضى عن الزمالك مثل رحيل ميسي عن برشلونة

السلطان قابوس

هجوم عماني على مذيع الجزيرة بعد إساءته لقابوس: اغلقوا مكتب القناة

صلاح

صلاح يخرج عن صمته ويكشف حقيقة استغناء ليفربول عنه

رامز جلال مجنون رسمي

بنطلون بدرية طلبة يكشف عن فبركة رامز برنامج رامز مجنون رسمي

محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم

وزير الداخلية الأسبق يكشف فحوى أخطر ورقة أعطاها له مرسي قبل عزله

وزارة الداخلية

الداخلية: القضاء على 18 إرهابيا في مداهمة بمحيط بئر العبد

ترامب وزعيم كوريا الشمالية

أول تعليق من ترامب على ظهور رئيس كوريا الشمالية

كورونا في المغرب

وصلنا لبداية ذروة "كورونا".. والشعب استهان بالأمر

ترامب

لأول مرة منذ أسابيع.. ترامب يغادر عزل البيت الأبيض

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

مال وأعمال

الدولار
الدولار
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

#

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

#

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

#

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

البنوك

الدولار اليوم

يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 3 مايو حالة من الاستقرار حيث سجل 15.54 جنيه.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه، وسجل في البنك الأهلي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه.

كما سجل في بنك القاهرة 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه، وسجل في بنك مصر15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

اتفاقية صلح مع كورونا

فراج إسماعيل

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» سيكا: الزمالك شال 6/1 بس بعدها بقى أحسن فريق في العالم
» فارق جعفر لنجم الأهلي: أنت انتهيت كرويا بعد تصرفك الأخير
» فنانة شهيرة تفاجيء السبكي: أنت تكسب المال من هز الراقصات
» فنان شهير: أخي الأصغر توفي في حادث سيارة .. والدفنة بعد صلاة الظهر
» فنان شهير يعتذر لزوجته بعد إساءته لها بنكتة عجيبة في مسلسل رجالة البيت
» السعودية تعزل المدينة الصناعية الثانية بالدمام
» السعودية ستتخذ إجراءات "مؤلمة" لخفض النفقات
» جونسون يطلق على مولوده اسم طبيبين عالجاه من كورونا
» فرنسا.. 166 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة لهذا الرقم
» المتعافون من كورونا حول العالم يتجاوز مليون و100 ألف
» بريطانيا تعتزم تخفيف قيود الحجر الصحي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية